Sergio Staino, “infondate le voci sulla sua morte”

(Adnkronos) – “Sono del tutto infondate le voci che stanno circolando in queste ore sulla morte di Sergio Staino. Il noto vignettista e disegnatore è ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze in condizioni stazionarie e la prognosi è ancora riservata”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dalla Asl Toscana Centro.

Sergio Staino, 82 anni, è ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale fiorentino dal 31 ottobre quando era stato portato al pronto soccorso per una patologia neurologica.