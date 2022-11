Sanità, Tra incertezza e aumento continuo costi produzione farmaci generici. Nomisma chiede sostegno allo Stato

(Adnkronos) – E’ stato presentato a Roma, presso l’Auditorium Ara Pacis, il rapporto del 2022 prodotto dall’Osservatorio Nomisma dal titolo: “Sistema dei farmaci generici in Italia”. Lo studio annuale ha messo in evidenza un rialzo continuo e trasversale dei prezzi di tutte le componenti di produzione dei farmaci, portando in Italia, nel 2022, ad un aumento dei costi totali del 21% rispetto al 2021, per un incremento pari a 937 milioni di euro. All’evento hanno partecipato i rappresentanti del mondo istituzionale, del panorama industriale e degli operatori del mondo sanitario che hanno rimarcato la necessità di una policy di sostegno da parte dello Stato che possa contrastare la stagione di incertezza creatasi e aiutare le imprese sia dal punto di vista finanziario sia da quello politico.