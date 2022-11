Samy Ibrahim, Non Comprare Casa In Preda Alle Emozioni: il Bestseller su come acquistare un immobile con mutuo

(Adnkronos) – Milano, 04.11.2022 – Secondo una ricerca effettuata da Intesa SanPaolo risulta che nel corso dell’ultimo anno i prestiti per l’acquisto di abitazioni hanno raggiunto quota 65 miliardi di euro, con un aumento di ben 18,6 miliardi rispetto all’anno prima. Un dato questo che denota una forte propensione all’acquisto di immobili mediante l’erogazione di mutui.

A tutti coloro che desiderano acquistare casa chiedendo un prestito alla propria banca ma hanno paura di commettere errori, Samy Ibrahim mostra come fare col suo libro “NON COMPRARE CASA IN PREDA ALLE EMOZIONI” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori la guida completa dalla A alla Z sulla pianificazione dell’acquisto del bene più amato dagli italiani: la casa.

“Attraverso il mio libro spiego al lettore come rapportarsi con tutti gli attori coinvolti nell’acquisto di una casa, dalle banche ai consulenti del credito, fino ad arrivare alle stesse agenzie immobiliari. L’obiettivo? Capire l’esatta strategia per negoziare la migliore trattativa possibile” afferma Samy

Ibrahim, autore del libro “Presento case history, smaschero falsi miti, elenco e spiego come evitare gravi errori e infine metto a disposizione più di 60 domande da rivolgere alla banca o al consulente del credito che permetteranno al lettore di capire se chi ha davanti sta lavorando per lui o contro di lui”.

Secondo Samy Ibrahim, l’acquisto di una casa e la richiesta di un mutuo prevedono un percorso che dura dai tre mesi a un anno. Motivo per il quale il libro segue questo stesso percorso consentendo quindi al lettore di avere sempre a portata di mano il giusto consiglio da seguire. Come afferma lo stesso autore, per ottenere il risultato è fondamentale non saltare neanche un passaggio.

“Acquistare casa attraverso l’erogazione di un mutuo è un’operazione piena di tante insidie che solo un vero esperto del settore può conoscere.Falsi miti, approccio passivo senza conoscenza ed emozioni portano il futuro acquirente a commettere errori, spesso fatali” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Dopo 20 anni nel settore, l’autore ha quindi raccolto moltissime informazioni che lo hanno portato a mettere nero su bianco una guida definitiva dalla A alla Z così da accompagnare il lettore durante tutto il percorso”.

“Desideravo che il mio libro arrivasse a quanti più lettori possibile. Persone che conosco e stimo hanno parlato della Bruno Editore come un’ottima casa editrice, motivo per il quale ho deciso di affidarmi a loro” conclude l’autore. “Grazie alle strategie di marketing di Giacomo Bruno, sono certo che un grandissimo numero di persone potranno attraverso il libro usufruire delle mie conoscenze in questo settore, così da acquistare casa senza paura di prendere un mutuo”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/3zvxa1l



Samy Ibrahim è nato a Milano nel 1983. Ha iniziato il percorso nel settore creditizio nel lontano 2004 e si è subito innamorato di questo ambiente e soprattutto dell’idea di aiutare le persone a coronare un sogno. Imprenditore nella mediazione del credito per Euroansa S.p.A., attualmente ha uno studio professionale in crescita costante. È stato premiato sul Sole 24 Ore e Milano Finanza come top performer 2018 e 2019. Dopo quasi 20 anni di esperienza, numerosi corsi e master di formazione, ha creato ForMutuo, un metodo unico per pianificare strategicamente l’acquisto di una casa.Sito web: https://formutuo.com/landing-libro/



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it