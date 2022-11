Salvini chiama, Musk risponde: “Incontriamoci”

(Adnkronos) – Tra Matteo Salvini e Elon Musk il feeling corre via Twitter. Alle parole del leader della Lega e ministro per le Infrastrutture, che nelle scorse ore aveva auspicato un impegno in Italia da parte del ceo di Tesla, nonché neo-proprietario di Twitter, risponde lo stesso Musk: “Gentile da parte sua, non vedo l’ora di incontrarlo”. Nella notte Salvini ha re-twittato il post rispondendo che “sarebbe un piacere e un onore”. “Per voi le porte del mio ministero sono sempre aperte”, ha chiosato il leader della Lega.