(Adnkronos) – Recupero e governo delle liste di attesa come priorità per cittadini e Sistema sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta attenzione. Questo è quanto emerso nel corso della presentazione dell’analisi “Cure mancate e Pdta per la cronicità” realizzata da Salutequità e delle proposte dell’”Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su cronicità”, tenutasi presso l’hotel Nazionale di Roma.