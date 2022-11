Salute, Poma (Nomisma): “A rischio farmaci generici a prezzi bassi per costi alti di energia e materie prime”

(Adnkronos) – “Il focus di quest’anno del rapporto dell’Osservatorio Nomisma è sull’incidenza per le aziende dei costi dell’energia e dei materiali di confezionamento. Le imprese chiedono, a chi deve regolamentare i prezzi, di tenere in considerazione del periodo d’incertezza strutturale perché il rischio è di non fornire più ai cittadini farmaci a prezzi bassi”. Così il Capoeconomista di Nomisma, Lucio Poma, a margine della presentazione del rapporto 2022 dell’Osservatorio Nomisma: ‘Il sistema dei farmaci generici in Italia’, tenutosi all’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma.