Roma, lesione muscolare per Pellegrini: ecco quanto starà fuori

(Adnkronos) – Doppia beffa per la Roma dopo il derby perso 1-0 i giallorossi devono subire anche l’infortunio del proprio capitano, Lorenzo Pellegrini, uscito all’inizio del secondo del match con la Lazio per un fastidio muscolare ai flessori della coscia destra.

Gli esami ai quali si è sottoposto il trequartista giallorosso hanno diagnosticato una lesione di primo grado, il che significa arrivederci al 2023, considerato che il 13 novembre il campionato andrà in letargo per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar. Un’assenza, quella di Pellegrini, che il tecnico José Mourinho dovrà gestire nelle ultime due partite dell’anno, contro il Sassuolo mercoledì 9 e contro il Torino domenica 13.