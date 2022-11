Robot aspirapolvere: tanti modelli sul mercato. Come si sceglie online?

(Adnkronos) –

Roma, 14/11/2022 – Avere una casa sempre pulita e in ordine, riducendo gli sforzi al minimo, è il sogno di tutti. Le pulizie domestiche, infatti, sono un impegno pressoché quotidiano che porta via parecchio tempo ed energie. Una delle attività che richiede sicuramente più sforzi è la pulizia dei pavimenti, specie se si hanno a casa bambini o animali domestici.

Per fortuna la tecnologia ha fatto enormi progressi ideando una serie di elettrodomestici smart che contribuiscono notevolmente ad alleggerire le faccende domestiche. Uno degli elettrodomestici più innovativi per la pulizia dei pavimenti è senza dubbio il robot

aspirapolvere, capace di gestire la pulizia della casa in modo quasi del tutto autonomo. Se fino a qualche anno fa i robot aspirapolvere presenti sul mercato erano ancora limitati, oggi l’offerta si è ampliata notevolmente ed è possibile confrontare online numerosi modelli di robot

aspirapolvere con caratteristiche e prezzi diversi tra loro. La scelta del miglior modello da comprare dipende però da una serie di fattori che vanno valutati prima di procedere con l’acquisto dell’elettrodomestico.

L’offerta online di robot aspirapolvere è davvero ampia e la scelta del modello da acquistare è tutt’altro che semplice: per valutare quale comprare si possono visionare le classifiche dei modelli migliori, ma in primis occorre tenere in considerazione le dimensioni della propria

abitazione e la superficie da pulire. Se si ha una casa molto grande, avrà bisogno senza dubbio di un robot aspirapolvere potente e con un serbatoio ampio, in modo da non dover interrompere le operazioni di pulizia più volte per svuotarlo. Inoltre è fondamentale scegliere un modello adatto al tipo di pavimentazione: se si ha il parquet sarà necessario orientarsi verso un robot aspirapolvere dotato di setole più

morbide e adatte a pulire il legno senza graffiarlo. Se poi si hanno animali domestici, e la necessità primaria è eliminare i peli di troppo, si potrà scegliere un elettrodomestico che svolge questa funzione specifica.

Occorre anche ricordarsi di lasciare più spazio libero possibile al robot che avrà così la possibilità di muoversi agevolmente, evitando di bloccarsi di fronte agli ostacoli. Nessun problema, invece, se sono presenti tappetini e simili perché i robot aspirapolvere sono in grado di alzarsi leggermente per passarci sopra. Lo stesso vale per le scale: gli elettrodomestici di ultima generazione sono dotati di speciali sensori che

percepiscono il vuoto, evitando così di cadere.

Altri due elementi di cui tenere conto sono senza dubbio la qualità delle

spazzole e la rumorosità dell’elettrodomestico: nel primo caso è necessario che siano di ottima qualità e che vengano pulite spesso o sostituite non appena si consumano. Per quanto riguarda la rumorosità, invece, ci sono robot più silenziosi di altri, ma va ricordato che svolgendo funzione di aspirapolvere, un po’ di rumore è sempre da mettere in conto.

Molto importante anche il sistema di filtraggio: i nuovi filtri HEPA, indispensabili per il filtraggio di acari, pollini e allergeni, sono il miglior sistema per pulire i pavimenti in modo profondo ed efficace, riducendo drasticamente il

rischio di allergie.

Un ruolo di primo piano nella scelta è svolto anche dalla potenza

dell’elettrodomestico: più sono ampie le superfici e più lo sporco è ostinato, più occorrerà un robot con una potenza maggiore.

Nessuna preoccupazione però per i consumi: dal 2017 il tetto massimo per i nuovi elettrodomestici di questa tipologia è stato fissato a massimo 900 watt e un robot in stand by consuma in media dai 4 ai 12 watt l’ora.

I nuovi modelli di robot aspirapolvere sono davvero super intelligenti e in grado di fare quasi tutto in totale autonomia. Innanzitutto molti modelli sono dotati di display e telecomando per facilitare il controllo delle varie funzioni ma, soprattutto, sono dotati di auto-docking ovvero la capacità di capire quando devono tornare alla base di ricarica per fare rifornimento.

Non solo: chi ha orari regolari, ma si trova fuori casa nel momento migliore per le pulizie, troverà davvero utile la funzionalità di controllo

remoto: basterà impostare un timer per poter far azionare da solo il robot quando non si è in casa o per azionarlo tramite app. Il controllo da remoto è indubbiamente una delle funzionalità smart più utile perché permette di gestire le pulizie domestiche in ogni momento, senza per forza essere a casa.

I modelli più innovativi sono anche dotati di capacità di mappatura intelligente della pavimentazione e usano l’innovativa navigazione laser

LDS per effettuare una scansione completa di ogni stanza. Non bisogna poi dimenticare che molti robot aspirapolvere sono anche dotati di funzione lavapavimenti: il massimo risultato, con zero fatica.