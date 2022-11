Ricerca, il ministro Bernini in visita all’Ingv

(Adnkronos) – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha accolto nella sua sede romana il ministro dell’Università e della Ricerca, senatrice Anna Maria Bernini in visita per la prima volta all’Ente. Ricevuta dal Presidente dell’Ingv Carlo Doglioni, e dal Direttore Generale. Jair Lorenco, Bernini ha visitato la Sala di Monitoraggio di Roma e, in collegamento con le Sale di Sorveglianza dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli e dell’Osservatorio Etneo di Catania, ha seguito in diretta le continue attività che l’Istituto svolge per il monitoraggio e la sorveglianza

sismica, vulcanica e di allerta tsunami su tutto il territorio nazionale e parte del Mediterraneo. “Apprezzamento e riconoscenza” sono stati espressi dal ministro per le attività dell’Istituto che, principale ente di ricerca italiano per lo studio delle geoscienze, con il suo impegno rappresenta un’eccellenza del mondo scientifico a livello internazionale.

“È stato un vero piacere ricevere la visita del Ministro – ha commentato il presidente dell’Ingv Carlo Doglioni. “È stata un’occasione -ha riferito- per illustrare lo straordinario lavoro della comunità scientifica dell’Ingv, e dell’importanza dello studio della Terra tramite i sistemi di monitoraggio e sorveglianza, particolarmente in un’Italia fortemente esposta ai rischi naturali. L’Istituto, articolato nei tre Dipartimenti scientifici, Ambiente, Terremoti e Vulcani, è presente su tutto il territorio italiano con 10 Sezioni a cui si aggiungono altre 20 sedi”.

L’Ingv, ha detto ancora Doglioni, “è una sentinella attenta al respiro della Terra e ai suoi eventi naturali estremi: dobbiamo capire ancora molto della dinamica dei terremoti e delle eruzioni per scoprirne i meccanismi che li regolano per saperci difendere al meglio, ma anche proteggere l’ambiente e reperire risorse energetiche sostenibili. Svelare come funziona il pianeta per capire il presente e progettare il futuro”. “La visita del ministro Anna Maria Bernini è un incoraggiamento per continuare a svolgere al meglio il nostro compito di ricerca e di sorveglianza; l’Istituto è proiettato verso una progettualità scientifica sempre più di frontiera nello studio della struttura e della dinamica della Terra, della prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, al servizio della comunità e della cultura” ha concluso il dg Jair Lorenco.