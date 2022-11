Riassunto: VertiGIS entra nella sua successiva fase di crescita e nomina Andy Berry come CEO

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–VertiGIS, leader del mercato globale e provider di soluzioni innovative di gestione degli asset spaziali per le organizzazioni di servizi utilities, telecomunicazioni, governo e infrastrutture, sta entrando nella sua prossima fase di crescita ed espansione.





VertiGIS è sostenuta da Battery Ventures, una società di investimento globale incentrata sulla tecnologia, che ha saputo cogliere l’opportunità di riunire un ecosistema distribuito di aziende leader nei sistemi di informazione geografica (GIS) e nella tecnologia spaziale sotto il marchio nel 2017. Da allora, VertiGIS ha acquisito 10 aziende in Nord America e in Europa e non mostra alcun segno di rallentamento; infatti, l’azienda intende crescere sia organicamente che attraverso le acquisizioni nei prossimi anni, per ampliare le offerte di VertiGIS nei settori target in tutto il mondo.

