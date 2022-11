Riassunto: Velodyne Lidar firma un accordo pluriennale con GreenValley International

Sistemi di mappatura supportati da lidar per tutti gli ambienti 3D

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi un accordo pluriennale per la fornitura dei suoi sensori lidar a GreenValley International per soluzioni di mappatura 3D per veicoli portatili, mobili e a pilotaggio remoto (droni), inclusi gli ambienti non coperti dal GPS. Nell’ambito di questo accordo, Velodyne sta già inviando sensori a GreenValley.





GreenValley utilizza i sensori lidar Puck di Velodyne per fornire funzionalità di percezione e navigazione che consentono ai suoi sistemi di utilizzare SLAM (localizzazione e mappatura simultanea) nelle soluzioni di mappatura mobile. La possibilità di scansione senza GPS grazie al lidar consente a forestali, archeologi, ingegneri civili e agrimensori di creare raccolte di dati robusti senza una preparazione preventiva o complessi software di post-elaborazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

