Riassunto: Un’ex dirigente per il successo dell’esperienza cliente di FICO e Medallia entra a far parte di Pyramid Analytics

La signora Hayley Munro apporta la propria competenza in campo analitico e capacità di leadership nell’esperienza del cliente all’azienda software per l’intelligence decisionale in rapida crescita

LONDRA, NEW YORK e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics (Pyramid), pionieristico fornitore di piattaforme di intelligence decisionale, oggi annuncia la nomina di una vicepresidente per il successo globale dell’esperienza cliente. Questo ruolo di recente creazione permette di gestire in modo unificato e a livello aziendale questa funzione critica sotto un’unica dirigente: Hayley Munro.

La signora Munro ha svolto mansioni dirigenziali presso FICO (NYSE: FICO), azienda di software analitico, dove è stata direttore generale e vicepresidente per il successo globale dell’esperienza cliente. Presso Medallia, fornitore di una piattaforma SaaS per la gestione dell’esperienza di clienti, dipendenti, cittadini e pazienti, ha ricoperto l’incarico di vicepresidente senior della regione EMEA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

