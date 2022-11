Riassunto: Una relazione sulla sicurezza dei domini per il 2022 a cura di CSC rileva che quasi i tre quarti delle aziende Global 2000 corrono un elevato rischio di esposizione a minacce per la sicurezza

Il 75% dei domini ‘lookalike’ è registrato presso terze parti non correlate e prende di mira queste aziende

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–CSC, registrar di domini professionali e leader mondiale nella mitigazione delle minacce ai domini e ai sistemi dei nomi di dominio (DNS), oggi ha pubblicato il suo terzo Rapporto sulla sicurezza dei domini, un documento con cadenza annuale, che rileva come tre società Forbes Global 2000 su quattro non abbiano adottato misure strategiche per la sicurezza dei domini, esponendosi così a un rischio elevato di minacce alla sicurezza. Queste imprese hanno implementato meno della metà di tutte le misure previste per la sicurezza dei domini.

I domini ‘lookalike’, o simili, stanno inoltre prendendo di mira queste società, con il 75% delle registrazioni omoglife effettuate presso terzi non correlati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni:

Steve Bosk



W2 Communications



CSC@w2comm.com

Sala stampa di CSC