Riassunto: Una progettazione innovativa taglia le emissioni di CO2 nei centri dati

La capacità di Huawei di costruire centri dati più efficienti dal punto di vista energetico potrebbe essere un esempio per altre aziende, visto l'aumento della decarbonizzazione del settore edilizio in tutto il mondo, secondo un portavoce dell'azienda.





Secondo Andrew Williamson, Vice Presidente degli affari governativi e consulente economico di Huawei, l’infrastruttura digitale e gli edifici “smart” sono sempre più frequenti nella Guangdong–Hong Kong–Macao Greater Bay Area (GBA), in Cina.

“ La modularizzazione delle strutture per i centri dati crea nuove possibilità per le costruzioni rapide e con un’impronta di carbonio inferiore”, ha dichiarato Williamson, che ha evidenziato il fatto che i tempi di costruzione possono essere ridotti a sei mesi da 18 mesi, grazie alla progettazione prefabbricata in acciaio.

