Riassunto: Tomorrow.Mobility punta i riflettori sulle nuove forze trainanti che promuovono città più vivibili e sostenibili

La mobilità è destinata ad affermarsi come uno dei motori più importanti per la crescita futura e, in media, da oggi al 2030, ogni euro investito nella mobilità sostenibile innovativa può generare benefici quantificabili fino a 3 euro.

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–(15-17 novembre 2022) – Il Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC) è un evento globale, organizzato congiuntamente dalla Fira de Barcelona e da EIT Urban Mobility presso la struttura della Gran Via della Fira de Barcelona. L’appuntamento, che si svolge in collaborazione con lo Smart City Expo World Congress, è incentrato sulla promozione del design e dell’adozione di nuovi modelli di mobilità urbana sostenibile.

Sono stati più di 80 gli oratori intervenuti agli oltre 20 congressi e dibattiti di Tomorrow.Mobility, come Kelly Larson, responsabile del programma per la sicurezza stradale di Bloomberg Philanthropies, Karen Vancluysen, segretaria generale di POLIS, Marco te Brömmelstroet, professore di Futuro della mobilità urbana presso l’Università di Amsterdam, Mikael Colville-Andersen, esperto di progettazione urbana, e Maria Tsavachidis, CEO di EIT Urban Mobility.

