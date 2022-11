Riassunto: Techstars lancia laHoliday Gift Guide 2022/23

La Techstars Gift Guide presenta più di 100 prodotti e servizi dei fondatori di Techstars

BOULDER, Colo.–(BUSINESS WIRE)–Techstars, un’azienda di investimento globale che fornisce accesso al capitale, mentorship individuale e programmazione per gli imprenditori in fase iniziale, rilancia oggi la Techstars Gift Guide, che presenta prodotti e servizi di fondatori attuali e di ex fondatori di tutto il mondo. Gli acquirenti possono sfogliare e acquistare più di 100 prodotti e servizi di aziende in fase di avviamento e non solo.





Il catalogo online di Techstars per i regali comprende categorie come abbigliamento e lifestyle, istruzione, cibo e bevande, animali domestici, casa e outdoor, salute e fitness, oltre a giocattoli e giochi.

