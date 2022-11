Riassunto: Talkdesk scelta come soluzione di contact center da Wallbox

Il pioniere dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici alla linea di partenza della sua trasformazione digitale, per un’eccellente esperienza cliente

SAN FRANCISCO e BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Talkdesk®, Inc., leader globale dei contact center sul cloud per le aziende più attente ai clienti, è stata scelta da Wallbox come fornitore di soluzioni di contact center. Wallbox si è affidata a Talkdesk nell’ambito di una trasformazione digitale dei propri contact center, per migliorare sia il coinvolgimento degli agenti, sia l’esperienza clienti (CX).

Wallbox è un’azienda di ricarica e gestione dell’energia elettrica per EV impegnata a cambiare le modalità di utilizzo dell’energia nel mondo. Con sede a Barcellona, Wallbox sviluppa sistemi avanzati di ricarica per veicoli elettrici che consentono agli utenti di gestire meglio il consumo e l’accumulo di energia, ridefinendone la dipendenza dalla rete elettrica.

