Riassunto: Talkdesk nomina David Paulding a vicepresidente senior delle attività internazionali

Per guidare la crescita nelle aree EMEA, LATAM e APAC, l’azienda sceglie un premiato dirigente commerciale particolarmente esperto in materia di tecnologia del cloud e di soluzioni per l’esperienza clienti

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Talkdesk®, Inc., leader globale nei contact center sul cloud per le aziende più attente ai clienti, oggi ha annunciato che David Paulding è il nuovo vicepresidente senior delle attività internazionali dell’azienda. Veterano della customer experience (CX) e del settore cloud, Paulding dirigerà l’impegno commerciale di Talkdesk nelle regioni EMEA, LATAM e APAC, contribuendo a rispondere alla domanda mondiale di soluzioni per contact center come servizio.

Paulding entra a far parte di Talkdesk con un’esperienza più che ventennale nelle vendite internazionali maturata presso alcuni dei brand leader globali del comparto finanziario, tecnologico, della vendita al dettaglio e dell’outsourcing.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Camille Beasley



camille.beasley@talkdesk.com

(972) 896-1936