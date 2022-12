Riassunto: SmartStream lancia la versione più recente della sua soluzione di gestione dei contanti, con nuovi livelli di fruibilità e accesso alle informazioni

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SmartStream, fornitore di soluzioni per il Transaction Lifecycle Management (TLM®) finanziario, oggi annuncia il lancio dell’ultima versione, la 3.1, del prodotto TLM Cash and Liquidity Management. Creata dallo stesso team che ha conquistato il Red Dot Award di quest’anno per l’eccellenza nella progettazione di un’applicazione finanziaria, questa recentissima versione rappresenta la soluzione più avanzata, flessibile e nocode del mercato.

Gli utenti di TLM Cash and Liquidity Management ora dispongono di un controllo senza precedenti, con la capacità di aumentare i dati e di definire dashboard senza necessità di assistenza tecnica.

