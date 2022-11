Riassunto: Simpego sceglie la soluzione telematica Earnix per espandere le proprie capacità di Intelligent InsurOps

La soluzione telematica completamente operativa di Earnix va oltre i punteggi di guida per scoprire modelli comportamentali e migliorare l’esperienza del cliente

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Earnix, fornitore globale di soluzioni intelligenti mission-critical, composte e basate su cloud, per la tariffazione e la personalizzazione dei prodotti per assicurazioni e banche, ha annunciato oggi Simpego, vettore svizzero completamente digitale e leader nel campo della tariffazione dinamica e basata sul Machine Learning (ML), ha scelto Earnix Drive-It, una soluzione telematica e UBI completa. La soluzione Earnix Drive-It combina un’app che raccoglie dati solidi su frenate, accelerazioni, distrazioni, velocità, curve e altri eventi di guida reali con funzionalità di ML e AI per generare punteggi predittivi e personalizzati.

