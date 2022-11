Riassunto: Seoul Semiconductor ottiene un’ingiunzione preliminare per i LED ad alta potenza in Europa

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), leader mondiale nell’innovazione di prodotti e tecnologie LED, ha annunciato un’altra vittoria in una causa per violazione di brevetto contro un distributore globale di componenti elettronici di LED ad alta potenza in Germania. Continua così il record di successi di Seoul nelle cause per violazione di brevetti.





Nell’ottobre 2022, il tribunale di Düsseldorf ha emesso un’ingiunzione preliminare per violazione del brevetto di Seoul contro vari LED prodotti da Luminus Devices, Inc. e Lite-On Inc. e distribuiti da Mouser Electronics, Inc.

Seoul ha effettuato enormi investimenti nella R&S dei semiconduttori ottici negli ultimi tre decenni dalla sua costituzione. Con la creazione di 18.000 proprietà intellettuali, Seoul è leader della tecnologia di seconda generazione nel settore dei LED. In particolare, WICOP è una tecnologia brevettata rivoluzionaria, essenziale per la produzione di Mini-LED, Micro-LED e sistemi di illuminazione frontale intelligente (ADB, Adaptive Driving Beam). Questa tecnologia realizza il funzionamento di LED ad alta potenza senza fili, pacchetti o lenti ottiche.

Lite-On, che produceva i LED oggetto dell’ingiunzione, è stata anche citata in giudizio per violazione di brevetto negli Stati Uniti nell’aprile 2021 da Sensor Electronic Technology, Inc. (“SETi”), affiliata di Seoul.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jinseop Jung



+82-1566-2771



jjs8732@seoulsemicon.com