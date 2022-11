Riassunto: Ricardo collaborerà con InoBat alla fornitura di sistemi di accumulo per autoveicoli a prestazioni elevate nell’ambito di programmi di elettrificazione

Ricardo metterà a disposizione le proprie capacità di produzione di nicchia, di assemblaggio di batterie e gestione di catene di fornitura complesse in collaborazione con il produttore di celle per batterie InoBat al fine di creare una catena di fornitura sicura per i componenti essenziali dei veicoli elettrici

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Nell’ambito della propria mission di appoggiare la decarbonizzazione dei settori mondiali dell’energia e dei trasporti, Ricardo, azienda globale di consulenza strategica nel segmento dell’ingegneria e dell’ambiente specializzata in produzioni di nicchia e nell’ingegneria industriale, ha siglato un protocollo d’intesa con InoBat, casa pioniera in ambito di ricerca e sviluppo, ingegneria, produzione e riciclaggio di batterie per veicoli elettrici di alta qualità, per la fornitura congiunta di celle, moduli e pacchi di batterie per i programmi di elettrificazione dei produttori di autoveicoli a prestazioni elevate.





Kathryn Bellamy



Email: kathryn.bellamy@ricardo.com

Telefono: +44(0)7921 941824

Katarina Stryckova



Email: katarina.stryckova@inobat.eu

Gary Haddon



Email: gary.haddon@inobat.eu