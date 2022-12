Riassunto: Rahn+Bodmer Co. incorpora nuove competenze di sostenibilità alimentate da Clarity AI

I moduli ESG Risk, Exposures e UN SDG’s Impact di Clarity AI saranno disponibili per tutti i clienti di Rahn+Bodmer Co. Clienti

ZURIGO–(BUSINESS WIRE)–Rahn+Bodmer Co., la più antica banca svizzera che serve clienti privati, fondazioni e fondi pensione, ha annunciato oggi che integrerà e sfrutterà le capacità in materia di sostenibilità di Clarity AI per contribuire a realizzare la sua filosofia di investimento sostenibile basata sui criteri ESG, sugli standard della Global Reporting Initiative (GRI) e sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

“Offriamo a tutti i nostri clienti l’opportunità di investire il patrimonio che ci è stato affidato nell’interesse di un mondo più sostenibile e li incoraggiamo a farlo”, ha dichiarato Eric Steinhauser, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Rahn+Bodmer Co.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Edelman



clarityAI@edelmansmithfield.com

Dr. Christian Rahn, Partner



Rahn+Bodmer Co.



Telefono +41 44 639 11 11



info@rahnbodmer.ch