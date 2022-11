Riassunto: Quantica lancia un sistema desktop per lo sviluppo di applicazioni di stampa 3D multimateriale

BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Lo scorso novembre a Formnext, la fiera internazionale sulla produzione additiva, Quantica ha annunciato T1 Pro, il suo sistema R&D che ha effettuato la dimostrazione della tecnologia di stampa multimateriale e a viscosità ultraelevata dell’azienda, denominata NovoJet™. A distanza di un anno Quantica torna alla fiera di Francoforte, questa volta per il lancio di un nuovo sistema desktop, NovoJet™ C-7.





NovoJet™ C-7 è una piattaforma di stampa aperta, ideale per lo sviluppo di applicazioni 2D e 3D grazie alla tecnologia di stampa jetting a viscosità ultraelevata di Quantica, creata per istituti di ricerca, laboratori R&D e organizzazioni che puntano a sviluppare nuovi materiali e flussi di lavoro per la produzione additiva.

Contacts

Julie Kuhrt



Responsabile marketing senior presso Quantica



+49 1579 250 4251



julie@quantica3d.com