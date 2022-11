Riassunto: Q4 Inc. annuncia i risultati del terzo trimestre 2022

Accelerazione delle iniziative strategiche che favoriscono una crescita redditizia

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q4” o la “Società”), una piattaforma di comunicazione leader nei mercati dei capitali, ha annunciato oggi i risultati finanziari per i tre e nove mesi conclusi il 30 settembre 2022. Tutti gli importi sono espressi in dollari USA, salvo diversa indicazione.

“I risultati del terzo trimestre riflettono i progressi compiuti verso la nostra visione strategica generale e le azioni intraprese per una crescita redditizia sostenuta”, ha dichiarato Darrell Heaps, CEO di Q4. “Abbiamo messo in atto diverse iniziative per migliorare l’efficienza delle vendite e ridurre i costi, ottenendo margini migliori e accelerando la futura leva operativa. L’impatto positivo di queste iniziative, unito a una crescita sostenibile dei ricavi a due cifre, consentirà all’azienda di sfruttare al meglio le nuove opportunità che porteranno alla redditività nel 2023″. A settembre, nonostante i venti contrari, il nostro team ha raggiunto un mese record di prenotazioni di vendite e abbiamo registrato un aumento significativo della dimensione media delle transazioni, il che rafforza il valore che i nostri clienti ricevono dalla nostra piattaforma Capital Connect”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con gli investitori:



Sara Pearson, ir@q4inc.com

Quesiti media:



Heather Noll, media@q4inc.com