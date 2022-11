Riassunto: Pyramid Analytics accelera l’espansione delle alleanze strategiche di canale

Il provider di piattaforme di analisi aumentata per la Decision Intelligence nomina un VP of Global Partner Sales e amplia il Senior Leadership Team nella sede di Londra

LONDRA & NEW YORK & TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics (Pyramid), un provider di piattaforme di Decision Intelligence all’avanguardia e finalista agli CRN Channel Awards 2022, ha nominato Bill Clayton a Vice President of Global Partner Sales e vanta oltre 20 anni di esperienza nel campo del software aziendale. Clayton ha ricoperto posizioni presso i leader tecnologici globali, tra cui IBM e Oracle. La sua carica più recente è stata di Director of Global Systems Integrators, EMEA and APAC presso lo specialista di dati aziendali Stibo Systems.

Clayton amplierà a livello mondiale il network mondiale di Pyramid Analytics di system integrator (SI), value-added resellers (VAR), distributori, società di consulenza e servizi informativi globali e aziende di tecnologia complementare dalla sede di Londra.

