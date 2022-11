Riassunto: pulsESG annuncia l’investimento strategico e la partnership con Workday Ventures per la soluzione di gestione e divulgazione delle performance ESG

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–pulsESGTM, una benefit corporation pubblica impegnata nell’empowerment di imprese motivate dando loro la possibilità di gestire e migliorare la propria impronta ambientale, sociale e di governance (ESG), ha annunciato oggi di aver ricevuto un investimento strategico da parte di Workday Ventures e ha aderito al Workday Software Partner Program.

La nuova partnership mira a supportare i clienti di Workday e pulsESG a rispondere meglio ai requisiti di gestione e divulgazione ESG in rapida evoluzione. L’integrazione prevista di pulsESG con Workday Financial Management e Workday Human Capital Management consentirà ai clienti comuni di tradurre fonti di dati strutturati e non strutturati in informazioni finanziarie per la gestione delle informazioni e il reporting esterno.

Contacts

Murat Sönmez



CEO, pulsESG, Inc.



murat@pulsesg.com

+1 650-575-5255