Riassunto: Presentato alla COP27 un progetto congiunto UNESCO-Huawei sulle ‘Scuole aperte a tutti’

Ripensare e preparare la prossima generazione di scuole e alunni

SHARM EL-SHEIKH, Egitto–(BUSINESS WIRE)–Stefania Giannini, vicedirettore generale per l’educazione dell’UNESCO, ha affermato che le tecnologie digitali, orientate all’inclusione e alla parità, potrebbero trasformare il futuro del sistema scolastico e della formazione.





“ È essenziale sfruttare le opportunità tecnologiche e cambiare i modelli educativi”, ha dichiarato la signora Giannini in un intervento nel corso di un evento collaterale alla COP27, la conferenza sul clima in Egitto, e incentrato sul progetto “Technology-enabled Open Schools for All” (Scuole orientate alla tecnologia aperte a tutti) a cura di UNESCO-Huawei.

Il progetto congiunto “ può aiutare i paesi a rielaborare e realizzare una nuova generazione di istituti scolastici e alunni”, con le generazioni più giovani che devono sempre più affrontare sfide e rischi causati dai cambiamenti climatici, ha proseguito la signora Giannini.

