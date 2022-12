Riassunto: Planview sceglie AWS come fornitore preferito di cloud pubblico

Planview si allea con AWS per accelerare l’innovazione migliorando l’esperienza dei clienti

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Planview, fornitore leader a livello globale di soluzioni per la gestione di portafogli e carichi di lavoro, ha annunciato oggi di aver selezionato Amazon Web Services, Inc. (AWS) come fornitore preferito di cloud pubblico. Planview sta utilizzando l’ampio portafoglio di tecnologie e soluzioni cloud di AWS per guidare l’efficienza, la sicurezza e l’affidabilità necessarie per scalare la piattaforma connessa di soluzioni di Planview e accelerare l’innovazione per i clienti di Planview.

Sfruttare ulteriormente l’ampiezza e l’innovazione delle tecnologie e delle soluzioni cloud di AWS consente a Planview di cogliere rapidamente nuove opportunità di mercato e di diventare ancora più reattivo alle esigenze dei clienti attraverso la piattaforma connessa di Planview.

