Riassunto: OpenOcean–IQM-Lakestar State of Quantum 2022: il 63% dei dirigenti aziendali ritengono che l’informatica quantistica commercializzata arriverà sui mercati tra cinque anni

Secondo un rapporto, il 91% dei dirigenti aziendali intervistati stanno già investendo o pianificando di investire nell’informatica quantistica. Il 61% dei dirigenti aziendali stanno pianificando di investire almeno 1 milione di dollari nei quanti nei prossimi 3 anni

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Oggi, OpenOcean, importante società europea di venture capital, IQM Quantum Computers, azienda europea leader nei computer quantistici, e Lakestar, il principale investitore europeo in tecnologia, hanno pubblicato l’OpenOcean–IQM-Lakestar State of Quantum 2022 Report, in associazione con The Quantum Insider (TQI).





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media di IQM

Raghunath Koduvayur, Responsabile del Marketing e delle Comunicazioni



Email: Raghunath@meetiqm.com

Cellulare: +358 50 4876509



www.meetiqm.com

Referente per i media di OpenOcean

Alex Izza, Account Director



Email: alex@resonancecrowd.com

Cellulare: +44 (0) 759 189 9654



www.openocean.vc

Referente per i media di Lakestar

Tom Climie



Email: tom.climie@kekstcnc.com

Tel.: +44 7760 160 248

Marisa Wagner



Email: marisa.wagner@kekstcnc.com

Tel: +49 152 543 727 77



www.lakestar.com