Riassunto: OneRail raccoglie $33 milioni di finanziamento di serie B per trasformare le catene di approvvigionamento B2B

OneRail completa un round significativo di finanziamento di serie B in un mercato turbolento: incontra infatti una richiesta senza precedenti di modernizzazione della logistica dell’ultimo miglio, sintomo di una crescita enorme

ORLANDO, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Sulla scorta di una crescita record, OneRail completa un round di finanziamento di serie B da $33 milioni, portato avanti in collaborazione con Piva Capital e Arsenal Growth Equity. Gli spedizionieri continuano a riconsiderare la logistica dell’ultimo miglio da un punto di vista più strategico, basato su svariati fattori, tra cui una customer experience migliore con il marchio degli spedizionieri, una maggiore affidabilità e velocità di consegna, e contenimento dei costi, a fronte del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. La trasformazione della catena di approvvigionamento è diventata uno stimolo al vantaggio competitivo per gli spedizionieri di tutti i tipi, e OneRail sostituisce i sistemi tradizionali in silo e i processi manuali (Excel, VRS, TMS, ecc.) per sfruttare invece un circolo virtuoso di dati di perfomance di trasporto, mirando a miglioramenti misurabili in termini di accessibilità, affidabilità, rapidità e sostenibilità per i suoi clienti.





