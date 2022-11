Riassunto: On2Cook, il dispositivo di cottura più veloce al mondo venuto alla ribalta con Shark Tank, si assicura un finanziamento iniziale per un valore 2 milioni di dollari, pari a 100 crore

NUOVA DELHI–(BUSINESS WIRE)–L’inventore e imprenditore Sanandan (Sandy) Sudhir, venuto alla ribalta nel programma televisivo Shark Tank con il dispositivo di cottura più veloce del mondo, ha dichiarato che la sua startup On2Cook India Pvt Ltd si è assicurata un finanziamento iniziale di oltre 2 milioni di dollari. Il round di finanziamenti è stato guidato dall’investitore informale Mayur Desai, che ha versato la prima tranche di Rs 16 crore per un’equity del 16%, riaffermando la valutazione della startup a 12,5 milioni di dollari. Il round ha visto anche la partecipazione dell’investitore non residente in India Nirbhay Gandhi.





