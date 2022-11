Riassunto: Moody’s arriva prima nella classifica generale Chartis RiskTech100 2023

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s si è guadagnata il primo posto nella classifica generale del rapporto annuale Chartis RiskTech100®, lo studio più completo dei primi 100 fornitori al mondo di tecnologia del rischio e conformità. Inoltre, Moody’s ha ottenuto il primo posto in 15 categorie diverse di riconoscimenti, il numero più alto nei 17 anni di storia di RiskTech100. Questi risultati si aggiungono all’elenco sempre crescente di riconoscimenti del settore ricevuti da Moody’s.

“Arrivare primi in questa prestigiosa classifica è un risultato straordinario che riflette l’impegno dell’azienda a tutti i livelli”, ha dichiarato Stephen Tulenko, Presidente di Moody’s Analytics. “Il primo posto convalida il nostro impegno costante per aiutare i clienti a integrare dati, analitica e tecnologia per decifrare i rischi e cogliere le opportunità.”

