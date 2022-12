Riassunto: Moloco nomina Ben Jeger a vicepresidente dell’EMEA per velocizzare la crescita nella regione

L’ex direttore generale di AppsFlyer apporta un’esperienza più che decennale nella pubblicità su app e dispositivi mobili.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Moloco, leader nelle soluzioni di apprendimento automatico e per la crescita dedicate ai performance marketer, ha annunciato la nomina di Ben Jeger a vicepresidente dell’EMEA. Con oltre dieci anni di esperienza nel marketing per applicazioni destinate ai dispositivi mobili, il professionista si concentrerà sulla concretizzazione della prossima fase della crescita di Moloco nella regione EMEA.

Tra le priorità immediate vi è l’allargamento del team di Moloco nella regione EMEA, composto da talenti d’eccellenza, per aiutare le aziende a migliorare le campagne pubblicitarie legate alle performance grazie a Moloco Cloud DSP, che utilizza l’apprendimento automatico congiuntamente alle reti neurali profonde per ottimizzare le campagne e ottenere il miglior ritorno sulla spesa in pubblicità.

