Riassunto: Magyar Telekom sceglie il Converged Packet Core di Mavenir

Transizione della rete al 5G Core containerizzato e cloud nativo con un’architettura aperta

BUDAPEST, Ungheria–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che plasma il futuro delle reti con un software cloud nativo eseguibile su qualsiasi cloud e che trasforma il modo in cui il mondo si connette, annuncia di essere stato scelto da Magyar Telekom, fornitore leader di servizi di telecomunicazioni in Ungheria controllato da Deutsche Telekom, per l’implementazione di un Converged Packet Core containerizzato e cloud nativo.

Magyar Telekom utilizzerà la soluzione su cloud privato implementata a livello locale di Deutsche Telekom. Il converged packet core containerizzato di Mavenir getterà le basi per la rapida e facile implementazione di nuove applicazioni e servizi a livello aziendale, sfruttando funzionalità 5G quali la latenza ridotta e lo slicing della rete.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

