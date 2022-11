Riassunto: Magnit viene riconosciuta come leader nella CWM/MSP PEAK Matrix di Everest Group per il secondo anno consecutivo

L’azienda ha ottenuto il punteggio più alto tra i fornitori per l’impatto sul mercato ed è stata riconosciuta per la sua visione, la sua strategia e la portata dei suoi servizi

BURLINGAME, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Magnit™ (ex PRO Unlimited), fornitore di piattaforme per la gestione integrata della forza lavoro (IWM), è stato nominato “Market Impact Leader” nella Contingent Workforce Management (CWM)/Managed Service Provider (MSP) PEAK Matrix® annuale di Everest Group. La CWM/MSP PEAK Matrix di Everest Group ha valutato le prestazioni di 24 fornitori di servizi, offrendo spunti per aiutare le aziende a prendere decisioni critiche sui loro partner di mercato.

“Nel mercato odierno, le aziende hanno bisogno di un partner strategico che comprenda le complessità della gestione dei programmi di forza lavoro estesa e che sia al passo con le richieste dell’organizzazione e del mercato”, ha dichiarato Kevin Akeroyd, CEO di Magnit.

