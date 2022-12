Riassunto: Le capacità di leader del settore di Magnit segnalate per il secondo anno consecutivo nel report annuale MSP Global Landscape di SIA

Magnit ha ottenuto i punteggi “Core” massimi in tutte le categorie per il suo MSP (Managed Service Provider) di nuova generazione

BURLINGAME, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Magnit™, fornitore della Piattaforma Integrated Workforce Management (IWM), ha dato prova, per il secondo anno consecutivo, di grandi capacità nel report “Managed Service Program (MSP) Global Landscape and Differentiators” della SIA (Staffing Industry Analysts). A conferma della capacità unica di Magnit di aiutare le aziende a orientarsi nel panorama complesso delle risorse umane centrando al contempo gli obiettivi aziendali, la società ha ottenuto i punteggi massimi in tutte le categorie del report, considerato il metro di paragone per eccellenza per la valutazione delle qualità degli MSP.

Secondo SIA, nel periodo gennaio-dicembre 2021, il mercato globale MSP ha rappresentato $194 miliardi della spesa gestita, con un incremento pari al 30% rispetto all’anno precedente.

