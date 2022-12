Riassunto: LabGenius vince una sovvenzione governativa per l’innovazione a sostegno dello sviluppo di terapie antitumorali basate sul ML

L’agenzia britannica per l’innovazione, Innovate UK, ha concesso a LabGenius un finanziamento come catalizzatore biomedico per promuovere lo sviluppo della sua pipeline di immunoterapia

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–LabGenius, pioniere nell’uso dell’apprendimento automatico (ML) per la scoperta di farmaci a base di anticorpi, ha annunciato oggi di aver ottenuto una sovvenzione altamente competitiva per il Biomedical Catalyst (BMC) da Innovate UK. Con questa recente sovvenzione, LabGenius si è assicurata quest’anno un totale di oltre 1 milione di sterline di sostegno governativo.





LabGenius è all’avanguardia nello sviluppo di una piattaforma di ingegneria proteica guidata da ML (EVA™). Ad oggi EVA ha cooptato anticorpi mono e multi-specifici a dominio singolo per le proprietà biochimiche e biofunzionali, tra cui stabilità, potenza e uccisione selettiva delle cellule tumorali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni, contattare:

Per informazioni sui media, contattare Lucy Shaw all’indirizzo press@labgeni.us

Per il business development, contattare James Field all’indirizzo partnerships@labgeni.us