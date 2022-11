Riassunto: La tecnologia AI di ThetaRay continua a vincere premi a livello globale

Il premio ‘Compliance Solution of the Year’ dalla comunità fintech delle Americhe al CrossTech 2022 di Miami è l’ultimo riconoscimento e segue i premi ottenuti in Medio Oriente, Asia ed Europa, assicurando a SONAR di ThetaRay il titolo di principale soluzione AML

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–ThetaRay, un’importante azienda fintech fornitrice di tecnologia potenziata dall’AI per il monitoraggio delle transazioni, oggi ha annunciato che la sua soluzione AML continua a raccogliere premi nel settore con la vincita di Compliance Solution of the Year in the Americas, sottolineando così il riconoscimento globale della tecnologia avanzata AI.





Il premio Compliance Solution of the Year (Soluzione di conformità dell’anno) assegnato da CrossTech 2022 a Miami la settimana scorsa riconosce la più importante innovazione nella prevenzione del riciclaggio di denaro, dei reati finanziari e delle pratiche illecite.

