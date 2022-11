Riassunto: La nuova piattaforma di trading ibrida Ankex permette di contrattare criptovalute con alta efficienza grazie a una funzione di autocustodia sicura

La nuova piattaforma di trading (“exchange”) per strumenti derivati basati su criptovalute combina i vantaggi di un exchange centralizzato (CEX) in termini di efficienza con le funzioni di controllo e sicurezza dell’utente offerte da un exchange decentralizzato (DEX), che non contempla la custodia.

Ankex soddisfa l’esigenza di nuovi investitori riguardo alla completa trasparenza, compresa la verifica in tempo reale della prova di fondi di riserva.

La lista di attesa di Ankex apre oggi e il lancio completo è previsto per l’anno prossimo. Effettuare la preregistrazione per accedere per primi e ricevere notizie.

PANAMA–(BUSINESS WIRE)–Ankex annuncia il lancio di un nuovo tipo di exchange ibrido per strumenti derivati basati su criptovalute che offre sofisticate funzioni di trasparenza e contrattazione dall’autocustodia sicura di un portafoglio decentralizzato.

Il lancio arriva in un momento in cui eventi recenti hanno distrutto la fiducia degli investitori e attirato l’attenzione sui principali compromessi fra sicurezza ed efficienza che gli investitori sono costretti ad accettare quando effettuano contrattazioni tramite piattaforme di trading per cryptoasset.

