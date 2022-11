Riassunto: La nordeuropea Verge Motorcycles inizia la produzione in serie della sua attesa moto elettrica e presenta i due modelli Verge TS e Verge TS Pro

Le moto elettriche di Verge vantano una tecnologia brevettata del motore e un premiato design; il nuovo modello Verge TS Pro, annunciato oggi, sarà la motocicletta elettrica più all’avanguardia del mercato





HELSINKI–(BUSINESS WIRE)–Verge Motorcycles, il pionieristico produttore di moto elettriche, dà il via alla produzione in serie dell’atteso modello Verge TS. Verge ha progettato questo veicolo partendo da zero e nell’ottica della trazione elettrica e, diversamente da altre case motociclistiche, facendo in modo che il design non venisse influenzato dai modelli con motore a combustione. Il segreto alla base dell’esclusiva tecnologia di Verge è il motore integrato nel cerchione della ruota posteriore che permette di montare una batteria più grande, ma anche di ottenere una maggiore autonomia e performance eccezionali.

