Riassunto: La Licenza per la ricarica di veicoli elettrici di MPEG LA facilita la transizione al trasporto elettrico in tutto il mondo

La Licenza per la ricarica di veicoli elettrici è allineata all’infrastruttura delle ricariche per EV in continua evoluzione

DENVER–(BUSINESS WIRE)–MPEG LA, LLC ha annunciato oggi di aver ulteriormente allineato la sua Licenza per il portafoglio di brevetti per la ricarica di veicoli elettrici (la “Licenza per la ricarica di veicoli elettrici”) con un’infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici in continua evoluzione per rendere la Licenza ancora più efficace nell’affrontare le esigenze del mercato attuali e future.

“Mentre il mondo passa rapidamente al trasporto elettrico con reti pratiche, affidabili ed economiche di caricatori per veicoli elettrici a norma nelle automobili, lungo le autostrade e nelle comunità di tutto il mondo, la serie di brevetti per la ricarica di veicoli elettrici di MPEG LA assicurerà agli implementatori l’accesso alla proprietà intellettuale fondamentale a condizioni ragionevoli”, ha dichiarato Larry Horn, Presidente e CEO di MPEG LA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Tom O’Reilly



MPEG LA, LLC



Tel: 303.200.1710



toreilly@mpegla.com