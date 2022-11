Riassunto: Kinetic Technologies annuncia New IEEE® un dispositivo alimentato conforme allo standard 802.3bt e soluzione di controllo flyback DC-DC per alimentatori PoE

I nuovi circuiti integrati si combinano per fornire un’alimentazione conforme allo standard 802.3bt alla massima potenza con feedback dell’isolatore digitale e compatibilità con l’alimentazione locale.

Monaco di Baviera–(BUSINESS WIRE)–Kinetic Technologies, leader nei circuiti integrati per la gestione dell’alimentazione e l’interfaccia video/audio, ha annunciato oggi il circuito integrato di interfaccia per dispositivi alimentati conforme allo standard IEEE 802.3bt KTA1140 e il circuito integrato di controllo flyback sincrono KTB1095 con feedback digitale isolato integrato, come ultime aggiunte alle proprie linee di prodotti PoE e convertitori CC-CC.

Completamente conforme agli standard IEEE 802.3bt, 802.3at e 802.3af, il KTA1140 integra una protezione contro le sovratensioni in ingresso, un controller PD con MOSFET hot-swap da 100V e bassa resistenza da 0,1Ω, che supporta pienamente livelli di potenza in ingresso fino a 90W.

