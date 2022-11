Riassunto: Kalray è protagonista del futuro del calcolo ad alte prestazioni e dei sistemi di dati non strutturati alla SC22

GRENOBLE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL), fornitore leader di tecnologie e soluzioni hardware e software per i mercati dell’elaborazione ad alte prestazioni e incentrati sui dati, dal cloud all’edge, è lieta di annunciare la propria visione del presente e del futuro dell’elaborazione ad alte prestazioni alla SC22 di Dallas, dal 14 al 17 novembre 2022. Ospitando una serie di presentazioni di soluzioni per i clienti di Dell Technologies Unstructured Data Solutions e HPC, oltre a opportunità di networking per i partecipanti, Kalray dimostrerà come le sue soluzioni hardware e software altamente complementari stiano affrontando gli sviluppi nel mondo dell’archiviazione e dell’elaborazione intensiva dei dati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

CONTATTI CON GLI INVESTITORI

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Telefono: + 33 4 76 18 90 71

ACTUS Finance & Communication



Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

Telefono: + 33 1 53 67 36 72

CONTATTI STAMPA

Sylvie DAM

communication@kalrayinc.com

Telefono: +33 4 76 18 90 71

ACTUS Finance & Communication



Serena BONI

sboni@actus.fr

Telefono: +33 4 72 18 04 92