Riassunto: Inizio dell’iniziativa globale digital.auto

La formazione dei cambiamenti nell’industria automobilistica





BERLINO–(BUSINESS WIRE)–L’industria automobilistica sta affrontando enormi sfide. digital.auto, l’iniziativa globale lanciata oggi come ecosistema aperto, mira a guidare la trasformazione del settore. L’iniziativa sta radunando i produttori (OEM), collaboratori e fornitori per consentire all’industria automobilistica di stabilire un nuovo approccio principalmente digitale alla creazione di esperienze clienti di prossima generazione e servizi di mobilità guidata dai dati. Il lancio di digital. auto si deve a Robert Bosch GmbH oltre alle aziende di software Dassault Systèmes e LeanIX. L’iniziativa, che interessa l’intero settore, è ospitata da Ferdinand-Steinbeis-Institut (FSTI) da Heilbronn come facilitatore neutrale e no-profit.

