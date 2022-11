Riassunto: I redattori di Amazon Books annunciano i migliori libri dell’anno del 2022

Il romanzo di Gabrielle Zevin Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow nominato miglior libro del 2022

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Oggi i redattori di Amazon Books hanno annunciato le loro selezioni per i migliori libri del 2022, nominando il romanzo di Gabrielle ZevinTomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow come miglior libro dell’anno. La lista annuale è selezionata a mano da un team di redattori che leggono migliaia di libri ogni anno e condividono i loro consigli sull’ Amazon Book Review per aiutare i clienti a trovare la loro prossima grande lettura. Oltre ai 100 migliori libri pubblicati quest’anno, le selezioni dei redattori indicano anche i 20 migliori libri in categorie popolari, tra cui gialli, memorie, romanzi, libri per bambini (per età), storia, libri di cucina e altro ancora.

