Riassunto: HKTDC Hong Kong Toys & Games Fair ritornerà a gennaio 2023

Abolite le quarantene per facilitare la visita dei buyer da tutto il mondo

HONG KONG–(BUSINESS WIRE)–Organizzata dall’Hong Kong Trade Development Council, la 49a edizione della Hong Kong Toys & Games Fair sarà tenuta nella modalità interamente nuova EXHIBITION+ che integra mostre online e offline. L’esposizione fisica si terrà dal 9 al 12 gennaio 2023 presso l’Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC), mentre quella online si svolgerà dal 9 al 19 gennaio, consentendo ad aziende di tutto il mondo di esplorare opportunità di affari sia di persona che in modalità virtuale. Ispirandosi al tema di quest’anno “Play To Bond ∙ Family and Beyond” (Giocare per creare legami ∙ Nella famiglia e oltre), l’esposizione presenterà una vasta gamma di prodotti – da giocattoli tradizionali a giochi high tech, da marche famose a brand emergenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Hong Kong Trade Development Council



Doris Cheng



E-mail: doris.py.cheng@hktdc.org

Tel.: (852) 2240 4606