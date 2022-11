Riassunto: HCLTech lancia una serie di corsi di formazione per trasformare i dipendenti in campioni di sostenibilità

NOIDA, India–(BUSINESS WIRE)–HCLTech, un’azienda tecnologica globale, ha annunciato di aver lanciato la HCLTech Sustainability School e la sua prima serie completa di apprendimento sul clima. La serie, sviluppata da Axa Climate, è stata progettata per sensibilizzare gli oltre 220.000 dipendenti di HCLTech sull’impatto del cambiamento climatico.

La HCLTech Sustainability School mira a creare campioni di sostenibilità tra i suoi dipendenti in tutto il mondo. Con il cambiamento climatico che sta emergendo come una delle maggiori sfide che l’umanità deve affrontare, la serie di corsi di apprendimento istruirà i dipendenti su come ognuno di loro può contribuire agli sforzi dei governi, delle ONG e delle imprese per affrontare le cause del cambiamento climatico.

