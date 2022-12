Riassunto: HCLSoftware lancia un nuovo posizionamento per promuovere la Digital+ Economy

NOIDA, India e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–HCLSoftware, una divisione di HCL Technologies (HCLTech), ha lanciato la sua nuova identità di marchio e il logo, il posizionamento di Fueling the Digital+ Economy. Il nuovo posizionamento di questa azienda di software da oltre 1 miliardo di dollari riflette il suo impegno nei confronti dei clienti e dei potenziali clienti per aiutarli a prosperare in un ambiente in rapida evoluzione.

Il nuovo marchio e il logo della società HCLSoftware rappresenteranno le quattro aree di competenza dell’azienda. AI e automazione intelligente, dati, analisi e approfondimenti, trasformazione digitale, e sicurezza aziendale – promuovono la Digital+ economy.

“In pochi anni, abbiamo costruito un’azienda di software che alimenta con orgoglio il 66% delle aziende Fortune 100 e il 45% delle Fortune 500, e non vediamo l’ora di affrontare le sfide e le opportunità dei nostri mercati in espansione e del nostro mondo in continua evoluzione”, ha dichiarato Rajiv Shesh, Chief Revenue Officer presso HCLSoftware.

