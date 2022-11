Riassunto: Fruits Eco-Blockchain Project completa l’audit di sicurezza della sua blockchain nativa condotto da Quantstamp

SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–Fruits Eco-Blockchain Project è lieta di annunciare il completamento del suo audit di sicurezza del sistema di contratto di Fruits Blockchain condotto da Quantstamp, un leader nella sicurezza web3. L’obiettivo dell’audit era verificare che il sistema di smart contract fosse sicuro, resiliente e funzionasse secondo le specifiche tecniche. Le attività di audit possono essere raggruppate nelle tre categorie seguenti:





Sicurezza: identificare i problemi relativi alla sicurezza all’interno di ciascun contratto e del sistema di contratti.

Architettura solida: valutazione dell’architettura di questo sistema attraverso la lente delle best practice consolidate per gli smart contract e delle best practice generali per il software.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Fruits Eco-Blockchain Project



Kensuke Yano / CTO (Responsabile tecnico)



info@fruitsc.org

+65-8115-1213